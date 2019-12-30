Астронавтка NASA опублікувала знімок Евересту з космосу

Астронавт NASA Крістіна Кох, яка на даний момент знаходиться на борту Міжнародної комічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікувала новий знімок, зроблений в космосі.

На цей раз на ньому виявилася гора Еверест, пише DT.ua.

"Нарешті знайшла Еверест через ілюмінатор. А ви зможете?", - написала Кох у підписі до фото.

Finally found Mount Everest through the lens. Can you? pic.twitter.com/Tq19PgSIpa — Christina H Koch (@Astro_Christina) 27 грудня 2019 р.

Еверест – це найвища вершина Землі, її висота становить 8848 метрів над рівнем моря. Вона знаходиться в Гімалаях в хребті Махалангур-Химал, по якому проходить кордон Непалу і Тибетського автономного району (Китай).