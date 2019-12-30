У Китаї створили “кішку-робота”

Китайська компанія Elephant Robotics розробила роботизовану кішку MarsCat.

Про це повідомляє портал New Atlas.

“Розроблена китайською (компанією - ред.) Elephant Robotics, MarsCat може автономно пересуватися в домі свого власника завдяки 16-ом моторизованим суглобам”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, окрім звичайної ходьби, “електрокішка” може також, зокрема, гратися, спати та навіть закопувати уявні відходи у сміттєвому баці.

Зазначається, що у механізованої тваринки встановлені камера (на носі), мікрофон, динамік, мікропроцесор Raspberry Pi та шість датчиків дотику.

Таким чином кішка зможе розпізнавати іграшки й перешкоди та реагувати на команди людей.

Також відомо, що з часом особистість кішки буде змінюватися залежно від манери спілкування людини з нею.

Сама кішка зможе показувати шість емоцій: ентузіазм, байдужість, енергійність, ледачість, бажання спілкуватися та сором'язливість.

Нині компанія збирає гроші на Kickstarter для даного продукту. Проте, при пожертві 649 доларів США у Elephant Robotics пообіцяли надіслати благодійнику один екземпляр “електрокішки”.

Вартість механізованої тваринки для продажу буде становити 1299 доларів США.

Як відомо, Kickstarter фінансує різноманітні проєкти, у 13 категоріях: мистецтво, комікс, танець, дизайн, мода, фільми і відео, їжа, відеоігри, музика, фотографія, видавництво, технологія, театр.

За 3 роки існування більш ніж 1 800 000 людей своїми пожертвами повністю успішно профінансували понад 20 000 проєктів, зібравши понад $200 000 000.