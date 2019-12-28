У Китаї запустили найбільшу ракету-носій країни

На півдні Китаю запустили найбільшу ракету-носій країни "Чанчжен-5".

Про це повідомляє Xinhua.

"Китай запустив третю за рахунком ракету-носій" Чанчжен-5 ", яка є найбільшою ракетою-носієм країни", - йдеться у повідомленні.

Запуск був проведений сьогодні ввечері з космодрому Веньчан у провінції Хайнань на півдні Китаю.

На борту ракети перебував супутник "Шіцзянь-20", який дозволяє проводити технологічні експерименти та важить понад вісім тонн.

Він є найважчим і найбільш сучасним комунікаційним супутником Китаю.

Близько 2,220 секунд по тому супутник був відправлений на належну йому орбіту.

Як повідомлялося, на північному заході Китаю запустили комерційну суборбітальну ракету-носій Таньсо-1.

Фото: Xinhua