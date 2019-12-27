У Китаї запустили комерційну суборбітальну ракету-носій

На північному заході Китаю запустили комерційну суборбітальну ракету-носій Таньсо-1.

Про це повідомляє Xinhua.

"Комерційна суборбітальна ракета-носій, розроблена приватною китайською компанією, була запущена (26 грудня - ред.) о 16:50 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Xinhua, ракета Таньсо-1 була розроблена компанією Space Trek. Зазначається, що це - перший запуск ракети, розробленої даною компанією.

Ракета може служити для різних цілей: метеорологічного спостереження, тестування мікрогравітації та перевірки вантажності супутника.

Як повідомлялося, в Китаї станом на грудень 2019 року нараховувалося понад 60 приватних компаній, що працюють в області комерційного освоєння космосу.

Фото: Xinhua