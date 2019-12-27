У Китаї запустили комерційну суборбітальну ракету-носій
Відео
Укрінформ
На північному заході Китаю запустили комерційну суборбітальну ракету-носій Таньсо-1.
Про це повідомляє Xinhua.
"Комерційна суборбітальна ракета-носій, розроблена приватною китайською компанією, була запущена (26 грудня - ред.) о 16:50 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Xinhua, ракета Таньсо-1 була розроблена компанією Space Trek. Зазначається, що це - перший запуск ракети, розробленої даною компанією.
Ракета може служити для різних цілей: метеорологічного спостереження, тестування мікрогравітації та перевірки вантажності супутника.
Як повідомлялося, в Китаї станом на грудень 2019 року нараховувалося понад 60 приватних компаній, що працюють в області комерційного освоєння космосу.
Фото: Xinhua