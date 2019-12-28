"Мега-сузір'я" супутників змінить вид нічного неба - астрофізик

Масовий запуск супутників нового покоління може змінити вид нічного неба.

Як повідомляє BBC, перші супутники, запущені SpaceX, уже вплинули на вигляд зоряного неба. Вчені стурбовані, що майбутні "мега-сузір'я" супутників можуть затемнювати зображення з оптичних телескопів і заважати радіоастрономічним спостереженням.

"Супутники займають весь передній план між тим, що ми спостерігаємо із Землі, і решти Всесвіту. Ми не побачимо нічого, що стоїть за ними, чи то найближчий потенційно небезпечний астероїд, чи найдальший квазар у Всесвіті", – заявив астрофізик імператорського коледжу Лондона доктор Дейв Клементс.

Представники SpaceX знають про побоювання вчених і заявляють, що працюють з астрономами, щоб мінімізувати вплив супутників.

Восени SpaceX запустила у космос 120 супутників Starlink для створення повномасштабної мережі глобального інтернет-покриття.