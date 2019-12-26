ESA показало заповнений льодом кратер на Марсі

Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало знімок кратера на Марсі, який заповнює лід.

Як повідомляє DT.ua, знімок зробив апарат Trace Gas Orbiter 26 жовтня.

Зазаначається, що на зображення потрапив кратер діаметром сім кілометрів, який розташовується в північних широтах Червоної планети.

Знімок був зроблений рано вранці, сонячне світло падає на поклади льоду в кратері. Лід покриває дно кратера, стінки і частково навколишнє поверхню.

Фото: ESA.