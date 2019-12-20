Boeing відправляє “космічну маршрутку” до МКС

Розроблений компанією Boeing космічний корабель Starliner 20 грудня вперше стартує на Міжнародну космічну станцію.

Про це повідомляє ВВС.

«Компанія Boeing збирається запустити випробну капсулу на Міжнародну космічну станцію», - йдеться в повідомленні.

Корабель Starliner від Boeing стартує 20 грудня зі станції ВВС Кейп-Канаверал у Флориді.

Перший випробний політ буде безпілотний. Якщо він пройде без інцидентів, космонавти почнуть використовувати цей корабель у наступному році.

Місія триватиме тиждень. Планується, що капсула повернеться додому в Нью-Мексико, здійснивши м'яку посадку в пустельній місцевості вранці 28 грудня.

Фото: NASA, Boeing.