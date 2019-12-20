У NASA показали тест-драйв нового марсоходу

Марсохід Аерокосмічного управління США Mars-2020 пройшов тест-драйв у лабораторії реактивного руху NASA.

У космос його планують запускати у липні-серпні 2020 року, пише Громадське.

Зазначається, що Mars-2020 прокотився по невеликих рампах вперед-назад і зробив кілька інших маневрів у лабораторії реактивного руху.

Як повідомляють у NASA, Марсохід буде шукати ознаки мікробного життя, аналізувати клімат і геологію, а також збирати зразки на Марсі. Апарат NASA повинен приземлитися у кратері Джезеро 18 лютого 2021 року.

Творці Mars-2020 переконують, що він зможе приймати більше самостійних рішень, ніж його попередники, а конструкція в апарату більш стійка.

Раніше повідомляли, що на марсохід Mars-2020 встановили безпілотний апарат Mars Helicopter.