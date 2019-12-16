Вчені знайшли місце, придатне для висадки людей на Марсі

Американські астрономи вважають, що придатне місце для висадки людей на Марсі знаходиться в районі рівнини Аркадія.

Про це повідомляє портал Naked Science.

“Безпека і вода — найважливіші умови для вибору місця посадки майбутньої пілотованої місії на Марс. Американські дослідники вказують, що таким місцем може бути рівнина Аркадія — обширна низовина в західній півкулі планети", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, крім рівної поверхні, місцевість відрізняється багатими запасами водного льоду, що знаходиться зовсім неглибоко під поверхнею. Добути його можна буквально парою рухів лопатою, щоб не везти з собою із Землі.

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Можливість поповнити запаси води на Марсі дасть змогу заощадити на масі міжпланетного корабля, а значить, виграти в паливі, грошах і корисному навантаженні.

Наголошується, що для Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) і всіх, хто планує пілотовані місії до Червоної планеті, достаток доступної води на місці висадки виступає одним із ключових критеріїв.

Фото: NASA