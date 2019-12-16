Вчені знайшли місце, придатне для висадки людей на Марсі

Вчені знайшли місце, придатне для висадки людей на Марсі

Укрінформ
Американські астрономи вважають, що придатне місце для висадки людей на Марсі знаходиться в районі рівнини Аркадія.

Про це повідомляє портал Naked Science.

“Безпека і вода — найважливіші умови для вибору місця посадки майбутньої пілотованої місії на Марс. Американські дослідники вказують, що таким місцем може бути рівнина Аркадія — обширна низовина в західній півкулі планети", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, крім рівної поверхні, місцевість відрізняється багатими запасами водного льоду, що знаходиться зовсім неглибоко під поверхнею. Добути його можна буквально парою рухів лопатою, щоб не везти з собою із Землі.

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Можливість поповнити запаси води на Марсі дасть змогу заощадити на масі міжпланетного корабля, а значить, виграти в паливі, грошах і корисному навантаженні.

Наголошується, що для Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) і всіх, хто планує пілотовані місії до Червоної планеті, достаток доступної води на місці висадки виступає одним із ключових критеріїв.

Фото: NASA

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