SpaceX назвала дату першого польоту пілотованого корабля Crew Dragon

Перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) може відбутися у лютому 2020 року.

Про це заявила президент компанії SpaceX Гвен Шотвелл на зустрічі з журналістами, повідомляється на сайті Space Flifght Now.

"Ми сподіваємося на перший політ з екіпажем у лютому", — сказала Шотвелл.

Однак, як зазначається, перед цим корабель повинен пройти ще кілька тестів. Зокрема буде перевірена система аварійного припинення польоту Crew Dragon. Офіційно він називається випробуванням на відмову в польоті, і дозволяє переконатися, що капсула може безпечно уникнути аварії під час запуску.

Випробування заплановані не раніше 4 січня 2020 року в Космічному центрі імені Джона Кеннеді NASA у Флориді. Під час тесту на борту не буде астронавтів.

Якщо всі випробування пройдуть успішно, Crew Dragon може бути готовий до пілотованого польоту вже в лютому, коли астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Херлі вилетять на МКС. Після цього SpaceX планує займатися доставленням екіпажів станції на регулярній основі.

Читайте також: Космічна вантажівка Cargo Dragon успішно зістикувалася з МКС

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада компанія SpaceX успішно провела наземні випробування двигунів свого першого пасажирського космічного корабля Crew Dragon.

Crew Dragon призначений для польотів у космос на ракеті Falcon 9. Доставлення людей на МКС стане головним досягненням комерційного проєкту Commercial Crew Program, в якому, крім SpaceX, бере участь Boeing зі своїм космічним кораблем Starliner.