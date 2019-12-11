SpaceX назвала дату першого польоту пілотованого корабля Crew Dragon
Про це заявила президент компанії SpaceX Гвен Шотвелл на зустрічі з журналістами, повідомляється на сайті Space Flifght Now.
"Ми сподіваємося на перший політ з екіпажем у лютому", — сказала Шотвелл.
Однак, як зазначається, перед цим корабель повинен пройти ще кілька тестів. Зокрема буде перевірена система аварійного припинення польоту Crew Dragon. Офіційно він називається випробуванням на відмову в польоті, і дозволяє переконатися, що капсула може безпечно уникнути аварії під час запуску.
Випробування заплановані не раніше 4 січня 2020 року в Космічному центрі імені Джона Кеннеді NASA у Флориді. Під час тесту на борту не буде астронавтів.
Якщо всі випробування пройдуть успішно, Crew Dragon може бути готовий до пілотованого польоту вже в лютому, коли астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Херлі вилетять на МКС. Після цього SpaceX планує займатися доставленням екіпажів станції на регулярній основі.
Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада компанія SpaceX успішно провела наземні випробування двигунів свого першого пасажирського космічного корабля Crew Dragon.
Crew Dragon призначений для польотів у космос на ракеті Falcon 9. Доставлення людей на МКС стане головним досягненням комерційного проєкту Commercial Crew Program, в якому, крім SpaceX, бере участь Boeing зі своїм космічним кораблем Starliner.