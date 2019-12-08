Космічна вантажівка Cargo Dragon успішно зістикувалася з МКС

Американський вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX в неділю успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Про це повідомило Національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA).

Cargo Dragon пристикувався до американського сегменту станції - модуля Harmony в 14:47 за київським часом.

Cargo Dragon доставив на МКС близько 2,5 тонн продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення 38 наукових експериментів екіпажем станції.

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Ракета-носій Falcon 9 в минулий четвер вивела на орбіту Землі 19-й за рахунком вантажний космічний корабель Cargo Dragon в рамках комерційного контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання МКС.

Фото: NASA