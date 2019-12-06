SpaceX запустила у космос генетично модифікованих мишей

Компанія SpaceX 5 грудня запустила з мису Канаверал 550-тонну ракету Falcon 9, яка вивела на траєкторію до Міжнародної космічної станції безпілотний корабель Dragon з 2585 кг вантажів.

На борту корабля є, зокрема, модифіковані «могутні миші» та пивоварня, повідомляє News13.

Очікується, що Dragon прибуде на МКС у неділю, 8 грудня.

Він несе для шести членів бригади МКС, зокрема, запчастини, інструменти тощо.

Також на борту Dragon перебувають 40 мишей, деякі з них генетично модифіковані. Вони портрібні для наукового проєкту з дослідження щодо втрати м’язів і кісток в умовах низької сили тяжіння. Нині це велика проблема для космонавтів у мікрогравітації.

"Дослідники справді можуть скористатися цим унікальним середовищем, щоб побачити, чи зможемо ми створити кращі ліки, кращі терапевтичні засоби для космонавтів на космічній станції, а також пацієнтів тут, на Землі", - сказав Патрік О'Нілл з Національної лабораторії США.

Зазначається, що кожна миша повернеться на Землю живою на початку наступного року.

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Dragon несе також обладнання та сировину для пивоваріння від компанії Аnheuser-Busch. Експеримент покаже вплив мікрогравітації на проростання насіння ячменю.

Також на борту Dragon є японська камера, яка робитиме знімки Землі з високою роздільною здатністю.

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX успішно провела наземні випробування двигунів свого першого пасажирського космічного корабля Crew Dragon.