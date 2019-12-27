Електрокари з 1 січня позначать "зеленими" номерами

З 1 січня 2020 року набудуть чинності зміни до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.

Відповідний закон Рада ухвалила 11 липня 2019 року, а набуває чинності він з 1 січня 2020 року, як видно з картки законопроєкту на сайті парламенту.

"Закон покликаний забезпечити захист прав водіїв транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи кількома), на доступ до зарядних станцій для електромобілів; удосконалити та наблизити до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; а також збільшити завантаженість роботи діючих зарядних станцій для електромобілів і надати більше можливостей для подальшої розбудови інфраструктури та мережі зарядних станцій для електромобілів", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

Так, з нового року місця для паркування електромобілів обладнають спеціальними знаками. Якщо на такому припаркують паливний або бензиновий автомобіль, то для порушника передбачений штраф 20-30 неоподатковуваних мінімумів або 340-510 грн.

Крім того, для електрокарів будуть застосовуватися інші технічні умови щодо номерних знаків. Для ідентифікації ТЗ без двигуна внутрішнього згоряння його обладнають номерами із зеленим шрифтом.

У пояснювальній записці зазначається, що Україна сьогодні є одним із лідерів за темпами росту продажів електромобілів. Станом на 1 червня 2019 року в Україні зареєстровано більше 25-ти тисяч електромобілів та гібридів, що на 56% більше, ніж рік тому. Втім, останнім часом темпи зростання пришвидшуються. Так, протягом травня поточного року було зареєстровано на 97% таких автомобілів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому, наголошується в документі, інфраструктура — ключовий елемент у розвитку будь-якої галузі чи сектору економіки. Для електромобільної галузі розгалужена мережа зарядної інфраструктури є запорукою комфортного використання електромобілів з можливістю пересуватись не лише в межах населених пунктів, а й здійснювати міжміські подорожі.

Однією із проблем, що гальмує розвиток електромобільності в Україні, є неврегульоване питання обладнання місць для паркування та зарядки електромобілів, відсутність відповідних дорожніх знаків. Неодноразово зафіксовані випадки, коли місця, що облаштовані зарядними пристроями, займаються транспортними засобами без електродвигуна. Це створює проблеми для доступу електрокарів до зарядної станції, що часто перешкоджає подальшому руху електромобілів через низьку зарядженість акумулятора і гальмує розвиток інфраструктури.

Окрім відповідних дорожніх знаків також в Україні не врегульоване питання ідентифікації транспортних засобів, оснащених електричними двигунами. Зокрема, такі знаки використовуються в Австрії, Німеччині, Угорщині, Норвегії, Великій Британії, Китаї, Індії, Латвії, провінції Онтаріо в Канаді тощо. Таким чином ухвалення законопроєкту дозволить гармонізувати українське законодавство у сфері маркування транспортних засобів з електричним двигуном до найкращих європейських та світових зразків.

Згідно з опитуванням експертів українського ринку електротранспорту, проведеного дослідницьким агентством IRS Group у травні 2019-го року, 75% експертів вважають наявність спеціальних машиномісць, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, чинником сталого розвитку ринку.