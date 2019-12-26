Volkswagen представила "роботів-заправників" для електрокарів

Компанія Volkswagen Group Components представила мобільних "роботів-заправників" для електрокарів.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Volkswagen Group Components, що входить до складу групи Volkswagen, придумала, як спростити зарядку електромобілів. Для цього більше не знадобиться шукати спеціальне місце на парковці, так як наповнювати батареї будуть мобільні роботи-зарядки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, це будуть повністю автономні пересувні модулі, оснащені камерою, лазерним сканером, ультразвуковими датчиками і маніпулятором.

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Процес зарядки виглядає так: робот разом з мобільним акумулятором під'їжджає до автомобіля, активує зарядку і їде до інших машин. Наповнивши батареї, робот збирає акумулятори та везе їх на підзарядку.

Зазначається, що кожен мобільний накопичувач має ємність 25 кіловат-годин. Також є підтримка зарядки постійним струмом потужністю до 50 кіловат.

Сама зарядка контролюється без участі людини.

Викликати робота можна або примусово, через мобільний додаток, або він сам зрозуміє, що потрібно зарядка, "поспілкувавшись" з автомобілем за допомогою технології V2X (Vehicle-to-Everything).

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Подібні роботизовані зарядки дозволять "доставити інфраструктуру до автомобіля" в той момент, коли це необхідно.

Крім того, з їх допомогою можна швидко організувати зарядну станцію на час великих заходів або в місцях, де звичайні термінали встановити неможливо.

Фото: Andreas Arnold/dpa