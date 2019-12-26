Компанію Nissan залишив один з топ-менеджерів

Один з керівників японського автовиробника Nissan звільнився з компанії, у якій пропрацював понад 30 років.

Про це повідомляє NHK.

«Заступник головного виконавчого директора Дзюн Секі повідомив компанію про намір піти у відставку. Його прохання було схвалено. У середу Секі повідомив, що він переходить до компанії з виробництва електронних компонентів Nidec на посаду її керівника», - йдеться в повідомленні

Зазначається, що 58-річний Секі подякував Nissan за набутий досвід. У компанії він працював з 1986 року, на посаді заступника директора відповідав за розробку планів структурних реформ.

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1 грудня у Nissan розпочала роботу нова управлінська команда - до виконання обов'язків приступили генеральний директор Макото Утіда і головний виконавчий директор Ашвані Гупта.

Як повідомлялося, Nissan планує відкликати понад 450 тис. автомобілів по всьому світу через проблеми з витоком гальмівної рідини. Компанія вже втретє відкликає машини з цієї причини.