Nissan показав концепт нового електрокара

Японський автовиробник Nissan показав концепт електрокара Ariya.

Про це повідомляє портал Electrek.

“Новий автомобіль “Ariya”, і попри те, що Nissan досі його називає “концептом”, схоже на те, що автомобіль невдовзі піде в серійне виробництво”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, концепт був представлений в автосалоні у Токіо.

Очікується, що перші доставки можуть початися у США в 2021 році. Зазначається, що Ariya може проїхати 482 км без підзарядки, а розігнатися від 0 до 100 км за годину за менш ніж 5 секунд.

У Nissan планують оновлювати програмне забезпечення, зокрема, навігаційної системи електрокара через повітря.

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В електрокарі також буде встановлена технологія асистента водія ProPILOT 2.0.

Фото: electrek.co