Nissan показав концепт нового електрокара
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Укрінформ
Японський автовиробник Nissan показав концепт електрокара Ariya.
Про це повідомляє портал Electrek.
“Новий автомобіль “Ariya”, і попри те, що Nissan досі його називає “концептом”, схоже на те, що автомобіль невдовзі піде в серійне виробництво”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, концепт був представлений в автосалоні у Токіо.
У Nissan планують оновлювати програмне забезпечення, зокрема, навігаційної системи електрокара через повітря.
В електрокарі також буде встановлена технологія асистента водія ProPILOT 2.0.
Фото: electrek.co