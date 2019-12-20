"Космічна маршрутка" Boeing не долетіла до запланованої орбіти

У п’ятницю вранці з мису Канаверал було запущено безпілотний космічний апарат Boeing Starliner, який не досяг орбіти, де мав стикуватися з Міжнародною космічною станцією.

Про це повідомляє космічне агентство НАСА.

«Незважаючи на успішний запуск о 6:36 в п'ятницю на ракеті-носії Atlas V з космічного пускового комплексу мису Канаверал, Starliner Boeing CST-100 не перебуває на плановій орбіті. Зараз космічний апарат знаходиться на стабільній орбіті, тоді як диспетчери польотів розв’язують проблеми», - ідеться на сайті НАСА.

У свою чергу глава НАСА Джим Брайденстайн заявив у Twitter, що для стикування апарата з космічною станцією забракло пального.

«Приблизно через 30 хвилин після запуску стало зрозуміло, що космічний апарат не досяг визначеної орбіти й не зможе стикуватися з Міжнародною космічною станцією через брак пального», - пояснив він. У разі успішного випробування уже наступного року Starliner мав доставити на МКС астронавтів.

Як зазначив Брайденстайн, Starliner помилився в розрахунках часу, вважаючи, що вже вийшов на орбіту, хоча насправді це було не так. У результаті Starliner спалив більше пального, ніж передбачалося, що не дало йому змоги досягти МКС. Нині Starliner перебуває на стабільній орбіті й приземлиться в пустелі штату Нью-Мексико очікувано 28 грудня.

За даними фахівців, небезпеки для життя людини, якби вона перебувала в космічному апараті, не було б. Проте незрозуміло, чи після цього інциденту НАСА і Boeing перейдуть до запуску пілотованого апарату наступного року, пише видання.

Як повідомлялося, на борту Starliner перебували манекен Роузі та 270 кілограмів вантажу для МКС, зокрема продукти харчування для екіпажу. Космічний апарат було створено компанією Boeing, яка в рамках проекту з НАСА отримала на його розробку понад 5 млрд доларів.