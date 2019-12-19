У Британії показали новий елекросамокат за $6 тисяч

Лондонська компанія D-Fly Group показала новий електросамокат Dragonfly.

Про це повідомляє портал The Verge.

За даними порталу, максимальна швидкість Dragonfly становить близько 61 км за годину. Завдяки батареям електросамокат зможе проїхати без підзарядки до 46 кілометрів.

Також на скутері встановлений 4,5-інчевий екран, який надасть користувачам доступ до, зокрема, різних додатків та GPS.

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Зазначається, що версія Dragonfly з трьома колесами коштуватиме від 5 тисяч доларів, а вартість чотирьохколесового самокату може зрости до 6 тисяч доларів.

Як повідомлялося, південнокорейський автовиробник Hyundai представив прототип власного електросамоката.

Фото: The Verge