Китай побив світовий рекорд, запускаючи супутники щомісяця

Китай завершив роботу з розгортання основного супутникового сузір'я в рамках навігаційної системи "Бейдоу" після успішного запуску 52-го і 53-го супутників "Бейдоу".

Тим самим він встановив новий світовий рекорд з розгортання глобальної навігаційної супутникової системи, повідомляє Сіньхуа.

"Китай в середньому щомісяця запускав 1-2 супутники, встановивши новий світовий рекорд з розгортання глобальної навігаційної супутникової системи", - йдеться в повідомленні.

Китай о 15:22 понеділка здійснив запуск двох супутників "Бейдоу" з Сичуанського космодрому (провінція Сичуань, Південно-Західний Китай). Це ознаменувало собою успішне завершення запуску всіх 24 супутників середньої навколоземної орбіти системи "Бейдоу-3", а також завершення роботи зі створення основного супутникового сузір'я в рамках глобальної навігаційної супутникової системи "Бейдоу-3".

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Як наголошується, в останні роки система "Бейдоу" вступила в період запусків високої інтенсивності. Її головний конструктор Ян Чанфен повідомив журналістам на стартовому майданчику, що на цей момент були здійснені 18 успішних запусків супутників системи "Бейдоу-3" після того, як в 2017 році на орбіту був виведений її перший супутник.

"Бейдоу" - це глобальна навігаційна супутникова система, самостійно побудована і експлуатована Китаєм. Китай почав будувати систему "Бейдоу-3" в 2009 році, і 5 листопада 2017 року запустив перший супутник "Бейдоу-3".

Завдяки зусиллям понад 100 тис. вчених і інженерів приблизно з 300 науково-дослідних і виробничих установ, 28 супутників системи "Бейдоу-3" і два резервних супутники "Бейдоу-2" були успішно відправлені на задані орбіти упродовж приблизно двох років, сказав Ян Чанфен.

Наприкінці 20-го століття Китай почав вивчати шлях розвитку навігаційної супутникової системи, що відповідає національним умовам.

Китай розробив триступеневу стратегію щодо власної системи. Наприкінці 2000 року була завершена робота над системою "Бейдоу-1", що надає послуги в Китаї, наприкінці 2012 року - над системою "Бейдоу-2" з надання послуг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. До 2020 року, як очікується, буде завершена робота, пов'язана з "Бейдоу-3", яка дозволить надати послуги користувачам по всьому світу.

Проект "Бейдоу-3" вже вийшов на фінішну пряму, заявив Ян Чанфен. Крім того, Китай планує запустити два супутники на геостаціонарну орбіту до червня 2020 року і завершити створення системи "Бейдоу-3" для того, щоб забезпечити глобальні послуги з більш значною продуктивністю.

Водночас Китай планує побудувати комплексну систему позиціонування, навігації та визначення часу PNT на основі "Бейдоу" до 2035 року.

Фото: Сіньхуа