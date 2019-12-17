SpaceX успішно вивела на орбіту телекомунікаційний супутник

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту у вівторок японсько-сінгапурський телекомунікаційний супутник JCSat-18/Kacific-1.

Про це повідомляє в Twitter SpaceX.

Запуск здійснили в 02.10 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у США.

Супутник призначений для надання послуг широкосмугового доступу в інтернет в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

JCSat-18/Kacific-1 створений американською корпорацією Boeing, а належить японській компанії SKY Perfect JSAT Corp. і сінгапурській компанії Kacific Broadband Satellites. Його вага - 6.5 тонни.