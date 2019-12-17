SpaceX успішно вивела на орбіту телекомунікаційний супутник
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Укрінформ
Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту у вівторок японсько-сінгапурський телекомунікаційний супутник JCSat-18/Kacific-1.
Про це повідомляє в Twitter SpaceX.
Запуск здійснили в 02.10 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у США.
Liftoff! pic.twitter.com/dPuCfa89Sc— SpaceX (@SpaceX) 17 грудня 2019 р.
Successful deployment of JCSAT-18/Kacific1 confirmed! pic.twitter.com/fGf3hGakVE— SpaceX (@SpaceX) 17 грудня 2019 р.
Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the third landing of this booster pic.twitter.com/K1x0K2oFgq— SpaceX (@SpaceX) 17 грудня 2019 р.
Супутник призначений для надання послуг широкосмугового доступу в інтернет в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
JCSat-18/Kacific-1 створений американською корпорацією Boeing, а належить японській компанії SKY Perfect JSAT Corp. і сінгапурській компанії Kacific Broadband Satellites. Його вага - 6.5 тонни.