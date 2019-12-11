Європейське космічне агентство запустить на орбіту Землі робота-прибиральника

Європейське космічне агентство (ESA) у 2025 році вперше запустить в космос чотирирукого робота-прибиральника.

Це буде перша в історії місія з розбору "завалів” на орбіті Землі, що виникли через людську діяльність, повідомляє The Guardian.

"Уявіть собі, наскільки було б небезпечно плавати у відкритому морі, якби всі кораблі, загублені за всю історію, досі плавали на поверхні. Саме така ситуація склалася зараз на орбіті. І їй не можна дозволити продовжуватися", - заявив генеральний директор ESA Ян Вьорнер.

Як зазначається, запуск ClearSpace-1 запланований на 2025 рік і буде коштувати 120 мільйонів євро.

Планується, що робот забере лише один шматок орбітального сміття, однак в агенції сподіваються, що місія відкриє шлях для більш широкої операції з розчищення орбіти.

"Прибиральник” ClearSpace-1 збирається утилізувати шматок під назвою Vespa, який відчепився від ракети-носія Vega у 2013 році на висоті 800 кілометрів над Землею. Ракета належала ESA. Vespa важить близько 100 кілограмів. Вона завбільшки з невеликий супутник.

При цьому генеральний директор закликав до створення нових правил, які будуть стосуватися всіх, хто запускає нові супутники. Зокрема, він хоче, щоб власники апаратів несли відповідальність за подальшу утилізацію космічних апаратів після завершення експлуатаційного періоду.

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За останні 60 років на орбіті Землі накопичилися тисячі тонн сміття. Серед іншого — частини ракет, 3,5 тисячі супутників, які вийшли з ладу, приблизно 750 тисяч дрібних фрагментів, утворених в результаті зіткнення більших шматків сміття. Поки орбіта не розчищена від них, зберігається загроза зіткнення з космічним сміттям.