У Канаді вдвічі збільшать кількість зарядних станцій для електрокарів

Кількість зарядних станцій для електрокарів на канадських дорогах збільшиться вдвічі.

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Джастіном Трюдо міністру інновацій, науки та промисловості Канади Навдіпу Бейнсу.

“У партнерстві із місцевою владою та промисловістю вам слід працювати із міністром природних ресурсів над встановленням 5 тисяч додаткових зарядних станцій вздовж трансканадської магістралі й інших важливих доріг, а також у міських та сільських районах”, - зазначається у документі.

Трюдо також дав міністрові завдання “посилити стимулювання купівлі автомобілів із нульовим рівнем викидів, надавши 10% знижку на вживані авто із нульовим рівнем викидів, але не більше $2000”.

Охочі придбати в Канаді електрокар або автомобіль із гідрогеновим пальним вже й так можуть розраховувати на знижку від держави у розмірі до $5 тисяч, але нині вона надається лише на нові авто вартістю до $45 тисяч.

Нині у Канаді менш як 6 тисяч електричних зарядних станцій та понад 23 тисяч електрокарів.

Фото: Roman Naumov, habr.com