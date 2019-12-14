Канада за 20 років відмовиться від продажу авто із “брудними” двигунами

До 2040 року всі нові автомобілі у Канаді повинні мати нульовий рівень шкідливих викидів.

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру навколишнього середовища Джонатану Вілкінсону.

“Вам належить працювати із міністрами інновацій, транспорту та природних ресурсів Канади над досягненням наших цілей стосовно транспортних засобів без шкідливих викидів, які мають скласти до 2025 року 10% від усіх продажів легкових автомобілів, до 2030-ого - 30% та до 2040-ого - 100%”, - зазначається у документі, текст якого є у розпорядженні Укрінформу.

Вілкінсон також має запровадити заборону на шкідливі одноразові пластикові продукти та “вжити заходів для припинення у Канаді забруднення пластиком”. “Це передбачає співпрацю із провінціями та територіями з метою розробки національних цілей, стандартів та регулювань, які зобов’яжуть компанії, що виробляють чи продають продукцію у пластиковому пакуванні, відповідальними за його збір та переробку”, - наголосив глава уряду.

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У жовтні цього року парламент канадської провінції Нова Шотландія заборонив використання на території провінції одноразових пластикових пакетів. Улітку така ж заборона набула чинності у найменшій канадській провінції Острів Принца Едварда. Про намір вжити подібний крок вже оголосила влада Монреаля.

До січня 2020 року повністю відмовитися від пластикових пакетів пообіцяла й одна із найбільших канадських торговельних мереж Sobeys, яка має по всій країні 225 магазинів.