Українці перемогли на міжнародних перегонах електрокарів у Німеччині

Українська команда EcoFactor перемогла на міжнародних перегонах електромобілів Eco Grand Prix в серії GERMANY 24H.

Про це повідомляє Autogeek.

“Стратегія, командний дух та неймовірна витривалість стали запорукою цієї перемоги, яка увійшла в історію змагань, гідно представляючи Україну в Європі. Команда EcoFactor довела на міжнародній арені, що електроспільнота в Україні має високий рівень експертності, потужний потенціал та великий досвід, дозволяючи рухати розвиток EV швидкими темпами в Україні!” - написав представник компанії EcoFactor Володимир Кулик у Facebook.

Як зазначається, команду EcoFactor очолив її засновник Сергій Вельчев. У перегонах також брали участь активіст Юрій Арабаджи, українські бізнесмени Руслан Скулімовський та Олександр Дем’ян. Олександр був відповідальний за коригування стратегії та розрахунки, Юрій відповідав за стабільну та ефективну роботу на Піт-стопах.

У загальному заліку час пілотів на керування розподілився серед команди таким чином:

Сергій Вельчев — 8 годин,

Олександр Дем’ян — 7,5 годин,

Руслан Скулімовскій — 3 години.

Команда EcoFactor була в меншості за кількістю пілотів, порівняно з конкурентами, але все ж успішно впоралася з перегонами.

В автоперегонах Eco Grand Prix взяли участь 43 європейські команди на електромобілях, серед яких: Jaguar I-Pace, Tesla Model S 75, Kia e-Niro, Tesla Model S 70, Hyundai Ioniq, Tesla Model S 90D, Volkswagen e-Golf, Mitsubishi i-MiEV, KIA Soul E, Opel Corsa-e, Tesla Roadster, Tesla Model S 100D, Tesla Model 3, Renault Zoe.

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Перегони проходили 29-30 листопада. Перемогу здобула та команда, яка виконала найбільшу кількість кіл на трасі, вклавшись у 24-годинне обмеження змагань.