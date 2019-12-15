Від навушників до електрокара: Time назвав топгаджети десятиліття

Журнал Time опублікував список 10 кращих гаджетів останнього десятиліття.

До переліку, зокрема, увійшли планшет iPad, електронний наручний годинник Apple Watch та бездротові навушники AirPods, пише Time.

На думку видання, місце у переліку найкращих гаджетів 2010-х років також заслужили квадрокоптер для зйомок з повітря PJI Phantom, віртуальний голосовий помічник Amazon Echo, ігрова приставка Nintendo Switch та адаптивний контролер для ігрової консолі Xbox.

Time назвав топгаджети десятиліття / Ілюстрації: time.com

Видання також відзначило мікрокомп'ютер Raspberyy Pi, цифровий медіаплеєр Google Chromecast, призначений для відтворення відео та музики за допомогою мережі Wi-Fi. Крім того, автори включили в перелік електромобіль Tesla Model 3.