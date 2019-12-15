Від навушників до електрокара: Time назвав топгаджети десятиліття
До переліку, зокрема, увійшли планшет iPad, електронний наручний годинник Apple Watch та бездротові навушники AirPods, пише Time.
На думку видання, місце у переліку найкращих гаджетів 2010-х років також заслужили квадрокоптер для зйомок з повітря PJI Phantom, віртуальний голосовий помічник Amazon Echo, ігрова приставка Nintendo Switch та адаптивний контролер для ігрової консолі Xbox.
Time назвав топгаджети десятиліття / Ілюстрації: time.com
Видання також відзначило мікрокомп'ютер Raspberyy Pi, цифровий медіаплеєр Google Chromecast, призначений для відтворення відео та музики за допомогою мережі Wi-Fi. Крім того, автори включили в перелік електромобіль Tesla Model 3.