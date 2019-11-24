На футуристичний електрокар Tesla Cybertruck — вже 146 тисяч замовлень

У Tesla надійшло 146 тисяч замовлень на купівлю броньованого електропікапу Cybertruck.

Про цеповідомив засновник компанії Ілон Маск.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) 23 листопада 2019 р.

«Вже 146 тисяч замовлень, 42% вибрали з двома моторами, 41% — з трьома і 17% — з одним... Без реклами і платного просування»,— написав Маск.

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Электропикап Cybertruck представили у п'ятницю, 22 листопада. Найдешевша модель обійдеться в $50 тис., а найдорожча — в $70 тис. Для дверей автомобіля використовується той же сплав, що і при створенні космічних ракет SpaceX.