У Південній Кореї показали перший у світі “екосупутник”

Південна Корея представила перший у світі геостаціонарний супутник, призначений для моніторингу забруднення повітря Chollian-2B.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на державний Інститут аерокосмічних досліджень Південної Кореї (KARI).

“Південна Корея представила перший у світі геостаціонарний супутник із моніторингу забруднення повітря, який зможе моніторити рух пилу та інші забруднювачі у повітрі в східно-азійському регіоні в реальному часу”, - йдеться у повідомленні.

За даними KARI, супутник Chollian-2B важить 3,4 тонни.

Очікується, що в лютому 2020 року він буде виведений на орбіту. Виробники розраховують, що супутник зможе моніторити та виявляти не тільки пил, але 20 різних видів забруднювачів повітря, включаючи, озон, діоксид сірки та формальдегід.

Фото: Yonhap