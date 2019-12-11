У Музеї космонавтики в Житомирі з’явиться унікальний зореліт

У Житомирі в Музеї космонавтики ім. С.П. Корольова з’явиться симулятор пілотованого космічного корабля, аналогів якого досі не створювали в Україні.

Про це повідомляє Музей космонавтики ім. С.П. Корольова у Facebook.

«Проєкт симулятора пілотованого космічного корабля для нашого музею, про який так багато говорили, писали, обіцяли, вступив у стадію внесення фінальних коректив, доопрацювань та набуття зовнішнього оформлення. Вже зовсім скоро зореліт з’явиться у нас», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зореліт є унікальним проєктом не лише для нашої країни, адже подібного в Україні досі не створювали. Раніше аналогічні тренажери використовувалися лише для підготовки професійних авіапілотів.

Заступник голови Житомирської обласної ради Максим Вілівчук у Facebook додав, що у металевій кабіні симулятора космічного корабля можна буде відчути себе справжнім космонавтом та здійснити подорож в космічному просторі, і зменшити час перельоту від реальних декількох років до 10 хвилин.

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«Циліндричний екран та програмне забезпечення дозволяє отримати об'ємне та реалістичне зображення. Автопілот допоможе робити зручним режим польоту для початківців з підказками в управлінні», - зауважив Вілівчук.

За його словами, розробник симулятора Євген Корольов, який займається оснащенням професійних тренажерів для польоту в космос, розповів, що будуть розроблені різні сценарії для мандрівок. Передовсім ідеться про сценарії для всіх планет сонячної системи та місяця.

Фото: Музей космонавтика ім. С.Корольова, Фейсбук