Астрономи виявили крижану планету-гіганта біля білого карлика

Астрономи виявили першу крижану планету-гіганта на орбіті навколо білого карлика, яка схожа на Нептун.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Астрономи, які працюють в Європейській південній обсерваторії (ESO), виявили першого крижаного гіганта на орбіті навколо білого карлика", - йдеться в повідомленні.

За словами вчених, перебуваючи занадто близько від його гарячої поверхні, планета втрачає леткі сполуки, заповнюючи навколишній простір хмарою газу.

Вони вважають, що такою ж колись може стати і наша Сонячна система.

Зазначається, що наймасивніші зірки наприкінці свого довгого життя перетворюються на чорні діри або на нейтронні зірки, а не надто великі - такі, як Сонце, - стають тьмяними білими карликами.

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Під час Слоанівського цифрового небесного огляду астрономи роздивилися близько 7000 таких об'єктів. Один із них виявився вельми незвичайним: у його спектрі рясніли нехарактерні для білих карликів лінії.

Білий карлик WDJ0914+1914 знаходиться за 1500 світлових років. Астрономи зняли його за допомогою телескопа VLT. Навколо нього обертається газова хмара водню, кисню і сірки.

Насправді склад хмари схожий на атмосфери гігантських крижаних планет, таких як наші Нептун або Уран. Перебуваючи досить недалеко від білого карлика, така планета під дією його УФ-випромінювання може втрачати леткі молекули, "випаровуючись". Тим більше що білий карлик WDJ0914+1914 досить гарячий, тому що його температура оцінюється в 28 тисяч °С.

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За розрахунками астрономів, планета робить повний оберт навколо нього лише за 10 земних діб по орбіті радіусом всього 10 мільйонів кілометрів. Велика частина речовини, що випаровуються з неї, втрачається в космосі, проте не менше ніж 3000 тонн щосекунди падає на білого карлика, створюючи незвичайні лінії в його спектрі.

Фото: ©ESO, M. Kornmesser