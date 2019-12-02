Апарат NASA передав на Землю новий знімок Юпітера
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Укрінформ
Міжпланетна станція "Юнона", яка займається вивченням системи Юпітера, переділу на Землю нове зображення цієї планети.
Фотографія була зроблена відразу після зближення з планетою 3 листопада, повідомляє NASA.
У момент отримання знімка "Юнона" знаходилася на відстані 104,6 тисячі кілометрів від піку хмар Юпітера.
Апарат зняв південну півкулю Юпітера. На фото видно потужні циклони біля полюса, а також область хаотичних хмар, що розташовується між помаранчевою смугою і полярним регіоном.
"Юнона" прибула на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Вона пробуде на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки. Після завершення роботи зонд буде знищено.