Телескоп TESS відкрив три нові екзопланети

Астрономи за допомогою космічного телескопа TESS відкрили три невеликі екзопланети біля червоного карлика L 98-59. Розміри та маси відкритих планет можна порівняти із земними, проте жодна з них не має ознак життя.

Про це повідомляє NASA.

«Супутник з транзитом екзопланет NASA (TESS) виявив планети розмірами між площею Марса та Землі, що обертаються навколо яскравої прохолодної сусідньої зірки. Планета, що була названа L 98-59b, є найдрібнішою з виявлених на сьогодні TESS», - йдеться у повідомленні.

Хоча розміри планет вже відомі дослідникам, подальше їх вивчення іншими телескопами має визначити, чи мають вони атмосфери і, якщо так, які гази присутні в них.

Жодна з цих екзопланет не перебуває у «зоні життя», де на їх поверхні може існувати рідка вода.

Усі вони знаходяться у так званій «зоні Венери», де планети, що мають щільну атмосферу, перебуватимуть під впливом парникового ефекту. Тому L 98-59d може бути кам'янистою планетою, схожою на Венеру або як міні-Нептун, у котрого тверде ядро.