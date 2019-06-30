Телескоп TESS відкрив три нові екзопланети
Про це повідомляє NASA.
«Супутник з транзитом екзопланет NASA (TESS) виявив планети розмірами між площею Марса та Землі, що обертаються навколо яскравої прохолодної сусідньої зірки. Планета, що була названа L 98-59b, є найдрібнішою з виявлених на сьогодні TESS», - йдеться у повідомленні.
Хоча розміри планет вже відомі дослідникам, подальше їх вивчення іншими телескопами має визначити, чи мають вони атмосфери і, якщо так, які гази присутні в них.
Жодна з цих екзопланет не перебуває у «зоні життя», де на їх поверхні може існувати рідка вода.
Усі вони знаходяться у так званій «зоні Венери», де планети, що мають щільну атмосферу, перебуватимуть під впливом парникового ефекту. Тому L 98-59d може бути кам'янистою планетою, схожою на Венеру або як міні-Нептун, у котрого тверде ядро.