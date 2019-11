Вчені NASA знайшли молекули цукрів у метеоритах

Міжнародна команда дослідників Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) виявила молекули цукрів у зразках метеоритів, які падають на Землю.

На їх думку, це могло зіграти ключову роль у розвитку життя на Землі, повідомляє CNN.

У дослідженні, опублікованому у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені проаналізували склад трьох метеоритів, в тому числі і того, що впав в Австралії в 1969 році. Його вік оцінюють в мільярди років.

Дослідники в ході роботи використовували метод екстракції - витяг речовини з вихідної суміші - за допомогою соляної кислоти і води.

Результати аналізів засвідчили наявність арабінози і ксилози, але найзначнішим відкриттям була рибоза. Вона відіграє найважливішу роль в людській біології, оскільки входить до складу молекул РНК (рибонуклеїнова кислота) і є одним із “будівельних блоків” генетичного матеріалу в живих організмах.

“Це чудово, що така нестійка молекула, як рибоза, може бути виявлена в такому древньому матеріалі”, - зазначив співавтор дослідження Джейсон Дворкін.

На думку дослідників, отримані результати можуть дати вченим чіткішу картину того процесу виникнення життя. “Позаземний цукор, можливо, сприяв утворенню РНК на пребіотичній Землі, що, можливо, призвело до виникнення життя”, - підсумовують дослідники.