НАТО йде у космос, але без зброї

Міністри закордонних справ країн НАТО, які зустрілися у середу у брюссельській штаб-квартирі Альянсу, визнали космос ще одним оперативним простором для дій сил країн-союзниць.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні міністри прийняли важливе рішення щодо подальшої адоптації НАТО (до сучасних умов - ред.). Ми погодилися, що космос має бути новим оперативним простором для НАТО, поряд з повітряним простором, суходолом, морським та кібернетичним просторами", - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що космос вже є частиною повсякденного життя на Землі, він може використовуватися з мирною метою, але також для агресивних дій - для зламу, для розміщення зброї або для блокування комунікації та інших послуг, які використовують західні суспільства.

Космос, за словами Столтенберга, також є важливим для системи стримування та оборони Альянсу, включаючи спроможність до навігації, збору розвідувальних даних та виявлення ракетних пусків.

Керівник НАТО нагадав, що зараз на орбіті Землі знаходяться близько 2000 супутників, і більше половини з них належать країнам-членам НАТО.

"НАТО не має наміру розміщувати зброю в Космосі, адже ми – оборонний Альянс, і наш підхід повною мірою відповідатиме міжнародному законодавству. Але перетворення космосу в оперативний простір дозволить враховувати всі аспекти, щоб забезпечити успіх нашої місії. Це може дозволити союзникам отримати необхідні спроможності та послуги, наприклад, супутниковий зв'язок або передачу даних", - наголосив Столтенберг.