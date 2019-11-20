Секретний стартап Білла Гейтса здійснив прорив у сонячній енергетиці

Таємний стартап Heliogen, який фінансується бізнесменом Біллом Гейтсом, представив унікальну технологію "сонячної печі", яка не потребує викопного палива.

Це є прорив у сонячній енергетиці, який допоможе знизити кількість шкідливих викидів у повітря, повідомляє CNN.

Як зазначається, компанія Heliogen, що спеціалізується на отриманні енергії з відновлюваних джерел, "вийшла з тіні і заявила, що знайшла спосіб створення інноваційної технології, яка дозволяє досягати температури понад 1000 градусів Цельсія за допомогою сонячних дзеркал і штучного інтелекту".

По суті, Heliogen створила потужну "сонячну піч", яка здатна розігрівати речовини до температури, що становить приблизно чверть від температури на поверхні Сонця.

Даний досягнутий прорив означає, що вперше концентровану сонячну енергію можна використовувати для створення екстремального тепла, необхідного для отримання цементу, сталі, скла та інших промислових процесів.

"Ми впроваджуємо технологію, яка здатна обрушити ціни на викопні види палива, вона також зовсім не виробляє викиди CO2. І це дійсно святий Грааль", - заявив засновник і генеральний директор Heliogen Білл Гросс.

На думку китайсько-американського хірурга і підприємця Патріка Сун-Шіонга, який також фінансує проєкт, дана технологія зможе різко скоротити викиди парникових газів у промисловості. Адже, за даними Міжнародного енергетичного агентства, на виробництво цементу припадає 7% світових викидів CO2.

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На відміну від традиційної сонячної енергетики, що використовує фотоелектричні панелі, розробка Heliogen заснована на сонячних концентраторах. Ця технологія не нова: масив дзеркал фокусує сонячне світло в одній точці для отримання високої температури.

Станції з геліоконцентратора сьогодні вже використовуються для виробництва електроенергії, є і установки, що виробляють тепло для промисловості. Але проблема полягає в тому, що такі системи не здатні виробляти температуру, достатню для впровадження нових технологічних процесів створення цементу або сталі.

Як зазначається, інженери Heliogen використовують комп'ютерний зір, автоматичне визначення кутів та інші високі технології, що дозволяють максимально точно налаштовувати дзеркала для відбиття сонячних променів.

Фото: Heliogen