Сонячна черепиця миколаївського інженера отримала нагороду UNIDO

Сонячна черепиця, спроєктована миколаївським інженером Павлом Рєкою, отримала нагороду від UNIDO - установи Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка спеціалізується на просуванні міжнародного промислового співробітництва.

Про це повідомили на сторінці кампанії Solar Service у Facebook.

«Першу в Україні вітчизняну сонячну черепицю, спроєктовану миколаївським інженером Павлом Рєкою, відзначили на конкурсі в UNIDO (установі Організації Об'єднаних Націй, яка спеціалізується на просуванні міжнародного промислового співробітництва). Всього на конкурс свої стартапи представили понад 40 компаній з усієї України. Всі вони пройшли суворий відбір від досвідчених суддів конкурсу. Нагороди отримали кращі — в їх числі і унікальна сонячна черепиця від River Solar», - йдеться у повідомленні.

Підсумки роботи з українськими компаніями організації UNIDO і GCIP (Глобальна інноваційна програма Cleantech) підбили на міжнародному форумі Innovation Market 2019, який відбувся в Києві у вівторок, 19 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, студент миколаївського Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Павло Рєка розробив унікальну черепицю, яка є елементом сонячної електростанції.

Читайте також: У Чорнобильській зоні збільшать потужність сонячної електростанції

Це була, у тому числі, тема його дипломної роботи. Винахідник отримав ступінь бакалавра, зараз працює у фірмі, що займається встановленням сонячних панелей.

Фото: Facebook Paul River