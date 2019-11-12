У Чорнобильській зоні збільшать потужність сонячної електростанції

Потужність сонячної електростанції Solar Chernobyl планують розширити до 100 МВт.

Про це пише Українська асоціація відновлюваної енергетики у Facebook.

"Сонячна електростанція у Чорнобилі вперше почала постачати електроенергію в енергомережу України в минулому році. Зараз її потужність складає 1 МВт. Цього року відбувся тендер на будівництво наступних 7 МВт у Чорнобилі, а в подальшому її потужність планується збільшити до 100 МВт", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, першу СЕС на території Чорнобильської АЕС відкрили у липні 2018 року.

Роботи по будівництву першої сонячної електростанції потужністю 1 МВт/пік почалися в жовтні 2017 року. В процесі будівництва було встановлено 3762 сонячні модулі, побудовані і обладнані трансформаторні підстанції, створена система фізичного захисту конструкцій.

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"Солар Чорнобиль" є спільним проєктом консорціуму компаній "Rodina - Enerparc AG". Метою проєкту "Солар Чорнобиль" є реалізація проєктів відновлюваної енергетики на територіях, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи. Будівництво сонячних парків на забруднених територіях дає можливість Україні використовувати ці землі в господарській діяльності.