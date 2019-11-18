Китай запустив два супутники для тестування зв'язку

Китай здійснив у неділю успішний запуск двох глобальних мультимедійних супутників з космодрому Цзюцюань на північному заході країни.

Про це повідомляє Xinhua.

“Два глобальних мультимедійних супутники KL-a-A і KL-a-B були запущені на орбіту за допомогою ракети-носія KZ-1A / Куайчжоу-1А о 18:00 за пекінським часом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запущені супутники є міжнародним спільним комерційним проєктом, здійснюваним Китайською академією наук. Вони в основному використовуються для тестування технології зв'язку Ka-діапазону.

Обидва супутники запустили разом з ракетою-носієм Куайчжоу-1А. Ракета, розроблена компанією під керівництвом Китайської корпорації аерокосмічної науки і промисловості, зазвичай вона використовується для запуску низькоорбітальних мікросупутників.

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Недільний запуск став третьою місією для ракети-носія KZ-1A в цьому році.

Фото: www.news.cn