SpaceX успішно випробувала пасажирський космічний корабель Crew Dragon

Компанія SpaceX успішно провела наземні випробування двигунів свого першого пасажирського космічного корабля Crew Dragon.

Про успішне їх завершення стало відомо із твітера компанії Ілона Маска.

Full duration static fire test of Crew Dragon’s launch escape system complete – SpaceX and NASA teams are now reviewing test data and working toward an in-flight demonstration of Crew Dragon’s launch escape capabilities pic.twitter.com/CMHvMRBQcW — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2019

Цей етап дозволяє компанії перейти до випробувальних польотів вже у найближчі місяці. У випадку успішності майбутніх випробувань – SpaceX буде готова до запуску людей в космос на Crew Dragon вже наступного року.

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Crew Dragon призначений для польотів в космос на ракеті Falcon 9, але якщо з якоїсь причини ракета вийде з ладу в повітрі, аварійні двигуни корабля віднесуть його на безпечну відстань від ракети, після чого він приземлиться, використовуючи парашути.

SpaceX вже провела випробування стикування Crew Dragon з МКС, а також його парашутів. Останнім випробуванням стане відправлення двох астронавтів НАСА (Боба Бенці та Дуга Херлі) на МКС, після чого SpaceX зможе займатися доставленням екіпажів станції на регулярній основі.

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Глава SpaceX Ілон Маск і адміністратор NASA Джим Брайденстайн розраховують, що політ Crew Dragon з астронавтами може відбутися вже в першій половині 2020 року. Доставлення людей на МКС стане головним досягненням комерційного проєкту Commercial Crew Program, в якому, крім SpaceX, бере участь Boeing зі своїм космічним кораблем Starliner.