Американський космічний корабель Cygnus вийшов на орбіту

Американський космічний корабель Cygnus вийшов на орбіту

Укрінформ
Американський вантажний космічний корабель Cygnus успішно вийшов на орбіту після відділення від другого ступеня ракети-носія Antares.

Про це повідомляє NASA у Twitter.

Він повинен доставити на Міжнародну космічну станцію 3,7 т вантажу для досліджень та інших завдань.

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Попередній запуск корабля Cygnus відбувся у квітні, він доставив на МКС 3,5 т вантажу. З 2013 по 2019 рік до МКС було відправлено 12 кораблів Cygnus.

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