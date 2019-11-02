Американський космічний корабель Cygnus вийшов на орбіту

Американський вантажний космічний корабель Cygnus успішно вийшов на орбіту після відділення від другого ступеня ракети-носія Antares.

Про це повідомляє NASA у Twitter.

Spacecraft separation! @northropgrumman's #Cygnus cargo spacecraft now is flying in orbit on its own for a mission to deliver more than 8,200 pounds of @ISS_Research and cargo to the @Space_Station. Watch our live coverage: https://t.co/obe9nNNntj — NASA (@NASA) 2 листопада 2019 р.

Він повинен доставити на Міжнародну космічну станцію 3,7 т вантажу для досліджень та інших завдань.

Попередній запуск корабля Cygnus відбувся у квітні, він доставив на МКС 3,5 т вантажу. З 2013 по 2019 рік до МКС було відправлено 12 кораблів Cygnus.