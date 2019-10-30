Телескоп "Хаббл" сфотографував галактику, схожу на обличчя

Телескоп «Хаббл» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США зробив знімок двох галактик, що зіштовхуються між собою та разом утворюють фігуру, схожу на обличчя.

Про це повідомляє портал Naked Science.

«Телескоп« Хаббл» напередодні Геллоуіна знайшов дві галактики, що зіштовхуються між собою і разом утворюють фігуру, схожу на обличчя», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, попри те, що зіткнення галактик поширені - особливо у далекому космосі, - більшість з них не лобові. Тому зіткнення, яке, ймовірно, створило систему Arp-Madore у 704 мільйонах світлових років від Землі, унікальне.

Ця катастрофа розтягнула газопилові диски галактик, утворюючи кільце інтенсивного зореутворення, яке формує «ніс» і «обличчя» системи.

Зазначається, що галактики здатні взаємодіяти лише в разі, якщо зіткнення відбувається «за правилами». У цьому випадку формується кільце, яке незабаром перетворюється на диск єдиної галактики, завершуючи злиття.

Як повідомлялося, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США опублікувало знімок галактики NGC 4380, зроблений космічним телескопом «Хаббл».