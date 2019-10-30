Телескоп "Хаббл" сфотографував галактику, схожу на обличчя
Про це повідомляє портал Naked Science.
«Телескоп« Хаббл» напередодні Геллоуіна знайшов дві галактики, що зіштовхуються між собою і разом утворюють фігуру, схожу на обличчя», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, попри те, що зіткнення галактик поширені - особливо у далекому космосі, - більшість з них не лобові. Тому зіткнення, яке, ймовірно, створило систему Arp-Madore у 704 мільйонах світлових років від Землі, унікальне.
Ця катастрофа розтягнула газопилові диски галактик, утворюючи кільце інтенсивного зореутворення, яке формує «ніс» і «обличчя» системи.
Зазначається, що галактики здатні взаємодіяти лише в разі, якщо зіткнення відбувається «за правилами». У цьому випадку формується кільце, яке незабаром перетворюється на диск єдиної галактики, завершуючи злиття.
Як повідомлялося, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США опублікувало знімок галактики NGC 4380, зроблений космічним телескопом «Хаббл».