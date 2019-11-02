У Дніпрі винайшли надзвукову протикорабельну ракету

У Дніпрі винайшли протикорабельну надзвукову ракету нового покоління.

Про це повідомляє Дніпровська Панорама.

"Надзвукова ракета «Блискавка», макет якої був представлений на виставці «Зброя та безпека-2019» — це нове покоління протикорабельних ракет", - йдеться в повідомленні.

У відео, яке було опубліковано на Youtube, розкриті деякі подробиці новітньої розробки дніпровського КБ "Південне".

Швидкість надзвукової ракети становить близько 2000-2500 кілометрів на годину. Ракетами цього типу планують озброїти літаки СУ-27 та СУ-24М, які стоять на озброєнні української армії. Творці "Блискавки" запевняють, що для установки ракети потрібно мінімальне переобладнання літаків. Ракету можна оснащувати осколково-фугасними і фугасно-проникаючими бойовими частинами.

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За словами військового експерта Олега Жданова на даний момент у світі практично немає засобів, які можуть захистити від української ракети "Блискавка", наприклад, ізраїльський "Залізний купол" перехоплює тільки дозвукові ракети.

На його думку "Блискавка" може застосовуватись Україною для протидії Чорноморському флоту РФ і флотилії РФ в Азовському морі.

Фото: glavred.info