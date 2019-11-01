У США розробляють космічні датчики для виявлення ракет

"Northrop Grumman, Raytheon, Leidos і L3Harris розроблять конкуруючі проекти в рамках програми Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, програма спрямована на більш ефективне виявлення балістичних ракет і гіперзвукових комплексів, які несуть загрозу Сполученим Штатам.

Ціна контракту, укладеного між компаніями і Агентством з протиракетної оборони США, становить $20 млн.

Самі роботи має бути завершено до 31 жовтня 2020 року.

Зазначається, що нову систему Вашингтон хоче розгорнути на базі низькоорбітального супутникового угруповання.

За рахунок неї Сполучені Штати мають намір отримати «сенсорний шар», який дасть змогу детально відстежувати балістичні/гіперзвукові загрози з моменту запуску ракет.

Ілюстрація: naked-science.ru