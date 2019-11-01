У США розробляють космічні датчики для виявлення ракет

У США розробляють космічні датчики для виявлення ракет

Укрінформ
Чотири американських компанії розроблять більш ефективні космічні датчики для виявлення ракет.
Про це повідомляє портал Naked Science.

"Northrop Grumman, Raytheon, Leidos і L3Harris розроблять конкуруючі проекти в рамках програми Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, програма спрямована на більш ефективне виявлення балістичних ракет і гіперзвукових комплексів, які несуть загрозу Сполученим Штатам.

Ціна контракту, укладеного між компаніями і Агентством з протиракетної оборони США, становить $20 млн.

Самі роботи має бути завершено до 31 жовтня 2020 року.

Зазначається, що нову систему Вашингтон хоче розгорнути на базі низькоорбітального супутникового угруповання.

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За рахунок неї Сполучені Штати мають намір отримати «сенсорний шар», який дасть змогу детально відстежувати балістичні/гіперзвукові загрози з моменту запуску ракет.

Ілюстрація: naked-science.ru

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