Неподалік від Землі пролетів “крихітка-астероїд”

У четвер, 31 жовтня, на близькій відстані до Землі пролетів астероїд C0PPEV1.

Він знаходився всього в 6,2 тис. км, що ближче, ніж велика кількість супутників зв’язку, повідомляє Cnet.

“Астероїд, що зблизився із Землею, який на даний момент ідентифікується як C0PPEV1, був помічений в ранкові години четверга спочатку обсерваторією Catalina Sky Survey, розташованою в штаті Арізона, а незабаром після цього в обсерваторії Magdalena Ridge Observatory в Нью-Мексико і обсерваторії Mt. Lemmon Steward в Аризоні”, - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що в діаметрі C0PPEV1 становить всього близько 2−7 метрів і навряд чи б зміг нанести якісь серйозні пошкодження. Зараз же астероїд віддаляється від Землі, причому, як вказується, гравітація нашої планети змінила його траєкторію.

Моделювання показує, що астероїд пройшов над південною частиною Африки на висоті в межах 6,2 тис. км в момент найближчого зближення, близько 7:45 ранку за тихоокеанським часом. При цьому багато телекомунікаційних супутників знаходяться на орбіті на висоті 35,8 тис. км.

Читайте також: Глава NASA виступає за повернення Плутону статусу планети

Як пише видання, взагалі зустрічаються астероїди, які не тільки зближуються, але і стикаються з Землею, як, наприклад, астероїд, який вибухнув у небі над Росією у 2013 році. Набагато менший астероїд також зіткнувся з атмосферою минулого року і згорів, залишивши маленькі шматочки метеоритів, які, як вважається, розсипалися над Африкою.