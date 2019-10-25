Найменший місяцехід відправили до американського музею космонавтики

Японський місяцехід, який вийшов у фінал міжнародного конкурсу польотів на Місяць, був переданий в Смітсонівський національний музей авіації та космонавтики у Вашингтоні.

Про це повідомляє NHK.

"Місяцехід під назвою SORATO стане експонатом виставки "Майбутнє космічних польотів", яка відкриється в 2024 році", - йдеться у повідомленні.

SORATO - найменший і найлегший у світі придатний для використання в космічних умовах апарат, довжина якого складає 60 сантиметрів, а вага - близько чотирьох кілограмів.

Місяцехід оснащений чотирма колесами і здатний проводити детальне картографування поверхні і направляти зображення високого розширення на Землю.

Фото: www.airspacemag.com