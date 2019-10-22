Китай запустить приватну багаторазову ракету в 2021 році

У китайській столиці Пекіні вперше представили ракету-носій багаторазового використання, що працює на рідкому киснево-метанові паливі.

Про це повідомляє Xinhua.

"На Форумі Чжунгуаньцунь-2019 в Пекіні вперше була представлена китайська ракета-носій багаторазового використання, що працює на рідкому киснево-метанові паливі", - йдеться в повідомленні.

Ракета, яка отримала назву "Гіпербола-2", буде запущена вперше в 2021 році.

Це може заповнити брак багаторазових ракет з рідинним ракетним двигуном у Китаї.

Зазначається, що "Гіпербола-2" була розроблена приватним розробником ракет i-Space, який базується в Пекіні.

За словами заступника гендиректора з технологій даної компанії Дун Яньміня, нова ракета-носій не лише задовольнить попит на запуск малих і середніх супутників, але й допоможе в наданні послуг екстрених запусків.

28-метрова ракета зі злітною масою 90 тонн здатна відправити на навколоземну орбіту 1,9 тонни корисного навантаження.

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Яньмінь додав, що ця ракета-носій має низьку вартість і високу надійність і може забезпечити високоякісні запуски супутників.

Фото: Xinhua