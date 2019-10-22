Китай запустить приватну багаторазову ракету в 2021 році
Про це повідомляє Xinhua.
"На Форумі Чжунгуаньцунь-2019 в Пекіні вперше була представлена китайська ракета-носій багаторазового використання, що працює на рідкому киснево-метанові паливі", - йдеться в повідомленні.
Ракета, яка отримала назву "Гіпербола-2", буде запущена вперше в 2021 році.
Це може заповнити брак багаторазових ракет з рідинним ракетним двигуном у Китаї.
Зазначається, що "Гіпербола-2" була розроблена приватним розробником ракет i-Space, який базується в Пекіні.
За словами заступника гендиректора з технологій даної компанії Дун Яньміня, нова ракета-носій не лише задовольнить попит на запуск малих і середніх супутників, але й допоможе в наданні послуг екстрених запусків.
28-метрова ракета зі злітною масою 90 тонн здатна відправити на навколоземну орбіту 1,9 тонни корисного навантаження.
Яньмінь додав, що ця ракета-носій має низьку вартість і високу надійність і може забезпечити високоякісні запуски супутників.
Фото: Xinhua