У NASA показали скафандри для польотів на Місяць і Марс

Національна космічна агенція США презентувала костюми для астронавтів, які в недалекому майбутньому вирушать на Місяць і Марс.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Особливий акцент у новому скафандрі зробили на мобільності. Навіть костюм із високим тиском всередині, який дасть людині змогу перебувати у безповітряному просторі, дозволить астронавтові присідати і згинати пальці рук. Якщо раніше астронавтам доводилося "стрибати" поверхнею Місяця, то тепер вони зможуть робити кроки", - йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося, у березні NASA була змушена скасувати вихід у відкритий космос жінок-астронавток, бо для них не знайшли скафандрів відповідних розмірів.

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У зв'язку з цим зараз у NASA підкреслюють: новий скафандр пасуватиме будь-кому, хто мріє про космос.

Як зазначається, NASA планує відновити польоти на Місяць (перервані 1972 року) у 2024 році.

Фото: NASA