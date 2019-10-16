У NASA показали скафандри для польотів на Місяць і Марс
Про це повідомляє Голос Америки.
"Особливий акцент у новому скафандрі зробили на мобільності. Навіть костюм із високим тиском всередині, який дасть людині змогу перебувати у безповітряному просторі, дозволить астронавтові присідати і згинати пальці рук. Якщо раніше астронавтам доводилося "стрибати" поверхнею Місяця, то тепер вони зможуть робити кроки", - йдеться в матеріалі.
Як повідомлялося, у березні NASA була змушена скасувати вихід у відкритий космос жінок-астронавток, бо для них не знайшли скафандрів відповідних розмірів.
У зв'язку з цим зараз у NASA підкреслюють: новий скафандр пасуватиме будь-кому, хто мріє про космос.
Як зазначається, NASA планує відновити польоти на Місяць (перервані 1972 року) у 2024 році.
Фото: NASA