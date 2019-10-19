Акселерометр і сенсорний дисплей: Apple запатентувала розумне кільце

Apple подала заявку на патент зі схемою розумного кільця у Відомство з патентів і товарних знаків США.

Про це повідомляє iTechua.

"Патент під назвою «Пристрої, методи і призначені для користувача інтерфейси для носимих електронних обчислювальних пристроїв у вигляді кільця» описує розумне кільце з сенсорним дисплеєм, процесором, акумулятором і компонентами бездротових інтерфейсів", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до опису, користувачі зможуть взаємодіяти з пристроєм за допомогою жестів, які кільце буде розпізнавати за допомогою акселерометра та інших датчиків. Один з компонентів на кільці нагадує зменшену версію коліщатка Digital Crown, яке використовується в Apple Watch.

Незважаючи на невеликий розмір сенсорного екрану, користувачі зможуть вводити символи, подібно функції Scribble на розумних годинниках компанії.

Імовірно, пристрій отримає Taptic Engine для тактильного зворотного зв’язку, чутливість до руху, біометричні датчики для відстеження показників здоров’я, функції фітнесу і NFC-модуль.

Читайте також: Apple випустить удосконалені навушники AirPods Pro в жовтні

Поки це всього лише патент з описом пристрою, який Apple планує випустити.

Фото: Apple