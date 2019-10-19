Apple випустить удосконалені навушники AirPods Pro в жовтні

Apple скоро представить нові бездротові навушники AirPods Pro.

Про це повідомляє Macrumors.

"Реліз новинки відбудеться до кінця поточного місяця. Вартість навушників від Apple складе приблизно 260$", - йдеться в повідомленні.

За інформацією інсайдерів, нові AirPods отримають оновлений дизайн. Вони будуть створені з використанням металевих сплавів, які забезпечать кращу тепловіддачу.

Раніше повідомлялося, що AirPods 2 провалилися у продажу. При цьому популярність першої моделі зростає.

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Фахівці вважають, що це пов’язано з тим, що споживачі не знайшли істотних відмінностей в навушниках. Тепер вони віддають перевагу більш дешевій моделі.