Apple випустить удосконалені навушники AirPods Pro в жовтні
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Укрінформ
Apple скоро представить нові бездротові навушники AirPods Pro.
Про це повідомляє Macrumors.
"Реліз новинки відбудеться до кінця поточного місяця. Вартість навушників від Apple складе приблизно 260$", - йдеться в повідомленні.
За інформацією інсайдерів, нові AirPods отримають оновлений дизайн. Вони будуть створені з використанням металевих сплавів, які забезпечать кращу тепловіддачу.
Раніше повідомлялося, що AirPods 2 провалилися у продажу. При цьому популярність першої моделі зростає.
Фахівці вважають, що це пов’язано з тим, що споживачі не знайшли істотних відмінностей в навушниках. Тепер вони віддають перевагу більш дешевій моделі.