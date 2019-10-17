Toshiba розробила суперкомп'ютер для валютних операцій

Японська компанія Toshiba розробила супершвидкісний комп'ютер з потенціалом, який може спричинити революцію на фінансових ринках.

Про це повідомляє NHK.

"Представники компанії вважають, що їх обладнання може використовуватися для дуже швидкого проведення валютних операцій", - йдеться в повідомленні.

За словами представників, цей комп'ютер може швидко визначати найбільш вигідні пари валют на великому просторі з точністю на більш ніж 90%. Замовлення на купівлю та продаж можуть розміщуватися зі швидкістю одна мільйонна частка секунди.

Офіційні представники компанії Toshiba прагнуть впровадити це обладнання для практичного використання в майбутні кілька років.