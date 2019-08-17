Крмпанія Xiaomi презентувала новий водоочищувач Mi Lentils.

Про це повідомляє vsviti.com.ua.

Новинка отримала чотири камери для очищення, але при цьому вона відрізняється компактними розмірами. Габарити очищувача становлять 471 х 452 х 170 мм.

У Xiaomi Mi Lentils застосовується технологія фільтрації зі зворотним осмосом. На виході ми отримуємо воду, яка відповідає стандартам якості питної води.

Швидкість подачі води дорівнює 1.3 л/хв. Новинка орієнтована на сім’ю від 3 до 5 чоловік. Вартість Xiaomi Mi Lentils становить 140 доларів.

Фото: Xiaomi